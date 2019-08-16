У Чорткові стартував MotoRockPicnic

Десятки мототуристів із різних куточків України прибули сьогодні до старовинного замку в місті Чортків на Тернопільщині, де розпочинається триденний фестиваль MotoRockPicnic.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проводимо такий фестиваль, аби привабити туристів до нашого міста та околиць, пропагувати мотортуризм, мандрівки рідним краєм. У місті учасники MotoRockPicnic відвідають старовинний замок Гольських, сакральні споруди, яких у нас понад 10, історичні куточки міста", - сказав кореспонденту агентства міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Сьогодні на території замку в Чорткові відбудеться вечір сучасної електронної музики та перегляд краєзнавчих кінострічок.

Вихідними колона учасників фестивалю здійснить містом мотопробіг з українською національною символікою, відбудеться мотовиставка та показові виступи байкерів.