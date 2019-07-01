На горі Піп Іван знайшли унікальну печеру

На вершині популярної карпатської гори Піп Іван дослідили найвисокогірнішу печеру України, розташовану на висоті 1962 метри над рівнем моря.

Про це повідомив учасник експедиції Андрій Риштун на сторінці в Facebook.

"Невже на вершині двохтисячника може бути печера?" – подумаєте Ви. "Хіба Чорногора не ходжена переходжена, що там може бути нового?". І я так думав, аж поки власним шоломом не простукав найвисокогірнішу печеру України, що на горі Піп-Іван Чорногірський", - написав Риштун.

За його словами, вхід до печери розташований на висоті 1962 метри, лише на 58 метрів нижче від обсерваторії, розташованої на горі Піп Івана. Печера тектонічного типу. Всередині є дві великі зали, кілька менших кімнат і ходи між ними – загалом близько 200 метрів завдовжки.

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На відміну від печери під Петросом, спуск сюди не вимагає альпіністського спорядження. А втім, ця печера "жива", тому можливі обвали. Тому вхід у неї учасники експедиції заклали камінням, щоб хтось випадково не впав всередину. Як зазначив Андрій Риштун, два роки тому місцевий мешканець показав рятувальникам вхід в печеру. Але він далі першої зали не йшов. Рятувальники ж, на чолі з калушанином Василем Фіцаком, спустилися далі.

"Тож ми, ймовірніше за все, були лише другою в світі групою, яка тут побувала. Це неймовірне відчуття, коли ти серед перших торкаєшся нового, незвіданого шматочка Карпат! Жодних слідів людського перебування, написів чи потертостей на стінах. Лише крапельки води, що мирно відблискують у світлі твого ліхтарика. Наступним етапом має стати топозйомка печери та внесення її до реєстру. Потрібно провести грунтовну розвідку. Цілком можливо, що печера має продовження, які зараз є завалені", - написав Риштун.

Рятувальники планують використовувати її в майбутньому як частину тренувального комплексу на горі Піп Іван Чорногірський.

Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, заввишки 2020,5 м.

Фото: Андрій Риштун / Facebook, explorer.lviv.ua