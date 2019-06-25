У Карпатах з'явиться центр гуцульської автентики

У Карпатах з'явиться центр гуцульської автентики

Укрінформ
На Прикарпатті в селищі Верховина створюють міжнародний автенитко-просвітницький центр Гуцульщини. 

Для цього Верховинська районна рада підписала грантовий договір з Асоціацією "Єврорегіон "Карпати-Україна", повідомляє прес-служба райради на сторінці в Facebook

"Голова районної ради Іван Шкіндюк підписав грантовий договір з виконавчою директоркою Асоціації "Єврорегіон "Карпати-Україна" Галиною Литвин як переможець Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад. Вже цього року районна рада реалізує проект "Підготовка проектної документації для створення Міжнародного автентико-просвітницького центру Гуцульщини у селищі Верховина", - йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що вартість проекту становить 300 тисяч гривень. Він передбачає розробку проектної документації для зведення Міжнародного центру Гуцульщини.

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