Першим в історії «біонічним птахом» став гриф - йому в ногу вживили протез

Група віденських лікарів на чолі з професором Оскаром Асманном зуміла провести першу успішну інтеграцію протеза стопи безпосередньо в залишкову кістку лапи птаха – скаліченого бородатого грифа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медичний університет Відня.

Втрата ноги для дрібних птахів може виявитися не критичною. Але для великих птахів – це смертний вирок. Вони не зможуть ходити, ефективно приземлятися та злітати, хапати здобич та утримувати її. Тому команді Медичного університету Відня було критично важливо правильно інтегрувати протез скаліченому пернатому.

Бородатий гриф – це найбільший літаючий птах Європи. Самка грифа, яку назвали Міа, була доставлена до лікарні із сильно травмованою лапою, яку довелося ампутувати. Команда лікарів вирішила поставити протез, щоб Міа могла вести повноцінне життя. Хоча вже й були птахи, які мали прикріплені штучні ноги, та тепер вчені повідомляють про першу успішну інтеграцію протеза стопи безпосередньо в залишкову кістку лапи. Такого ще ніхто не робив.

Фото Medical University of Vienna

У випадку з бородатим грифом команда використовувала метод, відомий як остеоінтеграція. Сутність метода в тому, що основа штучної стопи приєднується безпосередньо до кінця кістки пошкодженої лапи.

Операція виявилася успішною. Міа вчилася ходити з новою ногою протягом трьох тижнів. Через шість тижнів птах уже переносив усю свою вагу на пошкоджену лапу. Гриф навчився нормально ходити та приземлятися з імплантом.

Команда називає Міа першим у світі "біонічним птахом".