На салоні «Авіасвіт - ХХІ» представлять український безпілотник для «розумного міста»

Харківська компанія FED представить на салоні «Авіасвіт - XXI» дослідний зразок багатофункціонального безпілотного літального апарату, а також іонно-плазмовий двигун, розроблений спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. Жуковського «ХАІ».

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі компанії FED.

«Безпілотник Mechatronics City Jet має широкий функціонал - від виявлення аварійних ділянок на комунікаціях до визначення ступеня завантаженості доріг з точки зору заторів. Такі системи розробляються за кордоном і широко використовуються у «розумних містах», в яких запроваджується автоматична система дистанційного моніторингу для потреб житлово-комунального господарства. Крім цього, є версія безпілотника для пасажирських та вантажних перевезень», - зазначили в пресслужбі.

Безпілотник харківської компанії FED для «розумного міста» / Фото: пресслужба акціонерного товариства FED

У компанії додали, що модель безпілотника, яку демонструватимуть, успішно пройшла випробування в аеродинамічній трубі.

Як зазначив президент Асоціації «Укравіапром», голова правління компанії FED Віктор Попов, для використання такого апарату потрібна діджиталізація наземних систем, але за 5 років проєкт, на його думку, можна реалізувати. «Ми активно шукаємо інвесторів», - сказав Попов..

Також на міжнародному салоні харківське підприємство представить іонно-плазмовий двигун, який розробляли близько двох років. Проєкт реалізували у співпраці з Європейським космічним агентством. У компанії розповіли, що двигун вагою близько 2,5 кг здатний обертати космічний апарат вагою до 20 тонн. Швидкість у космосі - 95-100 км/с.

Український іонно-плазмовий двигун можна встановити на будь-які космічні апарати. Він може використовуватися для управління супутниками на орбіті Землі, польотів на Місяць, Марс та інших планет чи астероїдів, для дослідження космосу.

Поки компанія та вчені з університету «ХАІ» займається повним циклом випробувань. «Апаратури для повного циклу випробувань, на жаль, в Україні просто немає, а в Європі таке обладнання коштуватиме нам 10-15 мільйонів євро. Тому працюємо з інженерами, вченими інституту над вдосконаленням наявного в них обладнання і проведемо повні випробування двигуна в Харкові», – зазначив Попов.

Як повідомлялося, міжнародна виставка у сфері авіакосмічних технологій «Авіасвіт - ХХI» пройде 15-18 червня у Києві в «Міжнародному виставковому центрі». На ній, зокрема, компанія ACE (Air Combat Evolution LLC) презентує новітній комплекс протиповітряної оборони, ключовим в якому є швидкісний малопомітний безпілотний літак ACE ONE, а приватне акціонерне товариство «Рамзай» продемонструє прототип безпілотного ударного вертольоту власної розробки. В рамках ділової програми пройде конференція авіаційної промисловості України–2021, де обговорюватимуть стан і перспективи розвитку галузі.