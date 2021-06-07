Boeing побудувала унікальний безпілотник-дозаправник для армії США
Укрінформ
Вперше в історії ВМС США провели успішні випробування безпілотника виробництва Boeing із дозаправлення винищувача Super Hornet просто в повітрі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у понеділок на сайті Boeing.
Випробування відбулися 4 червня, під час яких безпілотник безпечно передав реактивне пальне літаку американського флоту F/A-18 Super Hornet.
MQ-25 Stingray став першим безпілотним літаком, який може дозаправити інший літак у повітрі.
«Протягом наступних кількох років ми працюватимемо пліч-о-пліч із Boeing, щоб надати цю можливість, яка значно покращить майбутнє авіаносне крило», - сказав контр-адмірал Брайан Корі, який курирує Виконавчий офіс програми з безпілотної авіації та ударної зброї.
Фото: Boeing