Маск розповів, коли Tesla знову прийматиме біткоїни

Компанія Tesla Inc. знову дозволить покупцям розраховуватися біткоїнами, коли майнінг криптовалют стане чистішим.

Про це заявив глава Tesla Ілон Маск у Твіттері, передає Укрінформ.

"Коли з’явиться підтвердження розумного (близько 50%) використання чистої енергії майнерами з позитивною тенденцією у майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоїнами", - повідомив Маск.

Він додав, що компанія продала тільки близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб "підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку".

Як повідомляв Укрінформ, раніше вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїн впала на 7,4% після того, як гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск у Твіттері опублікував мем із натяком на "припинення відносин" із біткоїнами.

17 травня вартість найпопулярнішої криптовалюти впала на майже 8% після того, як Маск у Твіттері припустив, що його компанія Tesla може продати свої залишки біткоїнів.

Група хакерів Anonymous оголосила "війну" власнику компаній Tesla та SpaceX Ілону Маску через його надмірний вплив на курс криптовалюти біткоїн.

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Біткоїн (Bitcoin) – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку на цьому ринку. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме біткоїн є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Фото: naked-science.ru