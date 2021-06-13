У Сальвадорі будуть майнити Bitcoin на вулканах

У Республіці Ель-Сальвадор збираються добувати криптовалюту Bitcoin, використовуючи енергію вулканів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CoinMarketCap.

Криптобіржа Bybit оголосила, що наймає вулканолога для вивчення того, як вулканічну енергію можна використовувати для видобутку біткоїнів.

Енергію збираються отримувати з пари, яка перегрівається внаслідок магми.

Bybit зробив цю заяву невдовзі після того, як президент Сальвадору Наїб Букеле в середу заявив, що хоче вивчити можливість використання відновлюваних джерел енергії вулканів країни для видобутку біткоїнів.

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До цього Букеле заявляв, що хоче зробити біткоїн законним платіжним засобом у Сальвадорі.