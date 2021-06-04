Жартівливий твіт Маска знову обвалив Bitcoin
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.
За даними торгів у п’ятницю станом на 15:20 за Києвом вартість Bitcoin дорівнює 35 900 доларів США. Інші криптовалюти також демонструють спад.
#Bitcoin 💔 pic.twitter.com/lNnEfMdtJf— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021
Нині вартість найпопулярнішої криптовалюти вже на 70% нижча від її рекорду у 64 801 дол., який був встановлений 14 квітня.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку на цьому ринку. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Як повідомляв Укрінформ, 17 травня вартість найпопулярнішої криптовалюти впала на майже 8% після того, як Ілон Маск у Твітері припустив, що його компанія Tesla може продати свої залишки Bitcoin.