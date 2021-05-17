Заява Маска вдруге за тиждень обвалила курс Bitcoin

Заява Маска вдруге за тиждень обвалила курс Bitcoin

Укрінформ
Вартість найпопулярнішої криптовалюти впала на майже 8% після того, як Ілон Маск припустив, що його компанія Tesla може продати всі свої залишки Bitcoin.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News

Нині вартість Bitcoin коливається навколо позначки 44 тисячі доларів.

Перед цим один із користувачів соцмережі Тwitter заявив, що «власники Bitcoin дуже пошкодують, коли у наступному кварталі дізнаються, що Tesla продала свої залишки біткоїнів». На що сам Маск відповів: «Дійсно».

Як повідомляв Укрінформ, компанія Ілона Маска з 24 березня дозволила продаж своїх електрокарів за біткоїни. Цей спосіб оплати діяв лише для клієнтів із США, в інших державах його планувалося запровадити пізніше впродовж цього року.

На початку лютого Tesla купила біткоїни на 1,5 млрд доларів. Компанія заявила, що вклала кошти в цю криптовалюту заради «більшої гнучкості в подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових коштів». Але згодом Маск назвав це рішення «безглуздям».

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13 травня Маск заявив, що американська компанія Tesla вирішила призупинити продаж своїх електромобілів за біткоїн – з огляду на екологічну шкоду від майнингу та операцій із цією криптовалютою. З огляду на таку заяву Маска вартість біткоїна впала більш ніж на 17%, до 46,2 тис. доларів.

Фото: Getty Images

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