Заява Маска вдруге за тиждень обвалила курс Bitcoin

Вартість найпопулярнішої криптовалюти впала на майже 8% після того, як Ілон Маск припустив, що його компанія Tesla може продати всі свої залишки Bitcoin.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Нині вартість Bitcoin коливається навколо позначки 44 тисячі доларів.

Перед цим один із користувачів соцмережі Тwitter заявив, що «власники Bitcoin дуже пошкодують, коли у наступному кварталі дізнаються, що Tesla продала свої залишки біткоїнів». На що сам Маск відповів: «Дійсно».

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.



With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him… — Mr. Whale (@CryptoWhale) May 16, 2021

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Як повідомляв Укрінформ, компанія Ілона Маска з 24 березня дозволила продаж своїх електрокарів за біткоїни. Цей спосіб оплати діяв лише для клієнтів із США, в інших державах його планувалося запровадити пізніше впродовж цього року.

На початку лютого Tesla купила біткоїни на 1,5 млрд доларів. Компанія заявила, що вклала кошти в цю криптовалюту заради «більшої гнучкості в подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових коштів». Але згодом Маск назвав це рішення «безглуздям».

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13 травня Маск заявив, що американська компанія Tesla вирішила призупинити продаж своїх електромобілів за біткоїн – з огляду на екологічну шкоду від майнингу та операцій із цією криптовалютою. З огляду на таку заяву Маска вартість біткоїна впала більш ніж на 17%, до 46,2 тис. доларів.

Фото: Getty Images