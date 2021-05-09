Ілон Маск обвалив криптовалюту Dogecoin жартом на телешоу

Після виступу генерального директора компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска на розважальному телешоу «Суботнього вечора» (Saturday Night Live) вартість криптовалюти Dogecoin в неділю різко впала.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

Маск назвав криптовалюту шахрайством (hustle).

Він з'явився в рубриці «Новини вихідного дня» в ролі фіктивного фінансового експерта Ллойда Остертага. Коли співведучий Колін Йост запитав про Dogecoin, Маск пояснив, що це «майбутнє валюти». «Це нестримний фінансовий інструмент, який захопить світ», - сказав він.

"Я розумію, але що це, чоловіче?" - уточнив співведучий Михайло Че.

«Це криптовалюта, якою можна торгувати за звичайні гроші», - відповів Маск.

"О, так це шахрайство?" - запитав Че.

«Так, це шахрайство», - відповів Маск, сміючись.

До трансляції шоу Dogecoin котирувався на криптовалютній біржі Binance на рівні 0,65 долара, після виступу Маска його вартість упала на 28 % - до 0,47 долара.

Як раніше повідомлялося, генеральний директор SpaceX і Tesla Ілон Маск проведе випуск розважальної передачі Saturday Nigh Live. Маск, який вже знімався в кіно і серіалах, спробує себе в ролі ведучого розважального шоу в рамках популярної вечірньої передачі Saturday Night Live на каналі NBC 8 травня.