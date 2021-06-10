Два українських мініелектрокари показали на виставці в Києві

У Києві презентували на автовиставці дві моделі українських мініелектромобілів - Konyk і Volyk. Машини можуть розганятися до 60 км/год.

Про новинки розповів спеціалізований портал “Автоцентр”, повідомляє Укрінформ.

Презентація автоновинок, представлених українською компанією ТОВ "Електропрайд", відбулася в рамках виставок ComAutoTrans і Автотехсервіс у столичному МВЦ.

Модель Konyk презентована в пасажирському та вантажному виконанні. Довжина машини становить 2288 мм, ширина - 1143 мм, висота - 1557 мм, вантажопідйомність - 250 кг. Пробіг на одній зарядці - від 100 до 350 км - залежно від варіанту батарей, які заряджаються від мережі протягом 6-12 годин, від станції швидкої зарядки - 1-2,5 години.

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Автомобіль може бути укомплектований термофургоном, контейнером або рефрижераторним кузовом. Вартість авто - 224 000 грн.

Модель Volyk - іще більша вантажівка. Машина розрахована на перевезення до 1 500 кг. Запас ходу складає від 100 до 500 км, довжина машини - 3235 мм, ширина - 1380 мм, висота - 1528 мм.

Фото: Автоцентр