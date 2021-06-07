Tesla скасувала запуск свого найшвидшого електромобіля

Компанія Tesla Ілона Маска скасувала виробництво свого найшвидшого електромобіля Model S Plaid Plus.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив сам Маск.

«Plaid + скасовується. У ньому немає необхідності, тому що Model S Plaid і так дуже хороший», - написав він.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Маск також додав, що електрокар Model S Plaid може розганятися з нуля до 96 км на годину менш ніж за 2 секунди.

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«Найшвидший серійний автомобіль із коли-небудь створених», - підкреслив він.

CBNC зазначає, що ще у березні Tesla підняла ціну на Model S Plaid Plus на 10 000 доларів, збільшивши її до 150 000 доларів.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Маска відкликає 5 974 електричних автомобілів у США через технічний дефект у гальмівній системі.