Рівень вуглекислого газу у світі вищий на 50%, ніж в індустріальну епоху – вчені

Вчені Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) дослідили, що рівень вуглекислого газу (СО2) в повітрі у світі на 50% вищий, аніж на початку індустріальної епохи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

Як зазначається, середній рівень вуглекислого газу в травні цього року становив 419,13 частин на мільйон.

За словами кліматолога NOAA Пітера Танса, це на 1,82 частини на мільйон вище, ніж у травні минулого року, та на 50% вище, ніж стабільний доіндустріальний рівень - 280 частин на мільйон.

Зазначається, що рівень вуглекислого газу досягає максимуму кожного травня безпосередньо перед цвітінням рослин у Північній півкулі, які абсорбують частину вуглецю з атмосфери у квіти, листя, насіння та стебла.

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Водночас, оскільки викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти та природного газу для транспортування та електроенергії набагато перевищують обсяги, які можуть абсорбувати рослини, рівень парникових газів щорічно підіймається до нових рекордів.

«Досягнення на 50% вищого рівня вуглекислого газу, ніж під час доіндустріальної епохи, насправді є новим стандартом, і це не в хорошому сенсі», - заявила кліматолог з Університету Корнуала Наталі Маховальд.

Як повідомляв Укрінформ, учені заявили, що зростання рівня викидів вуглекислого газу у верхніх шарах атмосфери нашої планети спричиняє зниження її щільності, що заважає спалювати космічне сміття на орбіті.