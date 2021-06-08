Apple може представити «окуляри» доповненої реальності наступного року

Аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо заявив, що компанія Apple у другому кварталі наступного року представить хедсет з доповненою реальністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Сам хедсет матиме дисплеї microLED від Sony та 15 камер. Його вага становитиме всього 200-300 грам.

Зазначається, що користувачам досі буде необхідно підключати хедсет до стаціонарного комп’ютера або ноутбука для отримання живлення. Очікується, що його бездротова версія вже буде представлена у 20225 році.

Вартість одного екземпляра становитиме близько 1 тисяч доларів замість близько 3 тисяч, про які говорили раніше.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple Inc. працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою та оновленим дизайном для iPad Mini.

Фото: The Information