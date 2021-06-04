Єврокомісія веде розслідування проти Facebook щодо правил конкуренції

Європейська Комісія оголосила сьогодні про початок формального розслідування проти Facebook у зв’язку із ймовірними порушеннями правил справедливої конкуренції у сфері реклами та реалізації певних програмних продуктів цієї глобальної платформи.

Про це в Брюсселі заявила речник Єврокомісії з питань конкуренції Аріанна Подеста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми відкрили антитрастове розслідування, щоб оцінити, чи порушує Facebook правила конкуренції ЄС шляхом використання рекламних даних, що надходять від рекламодавців, для конкуренції з ними на ринках, де Facebook має активні позиції, зокрема, на ринку конфіденційних додатків. Друга частина розслідування має також встановити, чи пов’язує Facebook такі свої додатки з платформою “Facebook Marketplace”у соціальних мережах. Це лише відкриття формального розслідування, воно жодним чином не передбачає, якими можуть бути результати», - сказала речник Єврокомісії.

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За результатами попереднього розслідування Єврокомісія встановила, що Facebook може використовувати дані, які були отримані від рекламодавців, що конкурують одне з одним, за результатами рекламування їх продукції у соціальних мережах, для того, щоб надати конкурентні переваги для реалізації подібної продукції на платформі Facebook Marketplace. Поглиблене розслідування має встановити, чи допускає Facebook таким чином порушення ринкових правил ЄС.

За даними Єврокомісії, мережею Facebook щомісяця користуються майже 3 мільярди людей, при цьому близько 7 мільйонів фірм та компаній рекламують свою продукцію у цій мережі. Це надає мережі доступ до масивної бази даних, що дозволяє спрямовувати рекламу для визначених цільових груп, із врахуванням їх вподобань, що може містити ознаки порушення ринкової конкуренції.

Facebook є соціальною платформою, яка дозволяє зареєстрованим користувачам створювати власні аккаунти та профайли, завантажувати фото та відеопродукцію, обмінюватися текстовими посланнями та використовувати платформу Facebook Marketplace для обміну і торгівлею товарами одне з одним.