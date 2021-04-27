Gucci й Facebook подали позов проти міжнародного виробника підробок
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Facebook.
«Сьогодні (26 квітня - ред.) Facebook і Gucci подали спільний позов проти очільника міжнародного підприємства з виробництва контрафактної продукції», - йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті.
Позов подано до окружного суду США по Північному округу штату Каліфорнія за порушення умов Facebook та Instagram і порушення прав інтелектуальної власності Gucci.
Зокрема, як зазначено, відповідач «використовував кілька облікових записів Facebook та Instagram, щоб ухилитися від правозастосовних заходів Facebook і продовжувати просувати продаж підробленої продукції Gucci».
При цьому правила Facebook та Instagram суворо забороняють порушення прав інтелектуальної власності, включаючи продаж чи рекламу підробленої продукції.
«Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства», – наголосили в компанії Facebook.
Обидві компанії планують «продовжувати свої зусилля з боротьби з підробками».
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