Gucci й Facebook подали позов проти міжнародного виробника підробок

Компанія Facebook та філія італійського модного бренду Gucci America подали спільний судовий позов проти голови міжнародного підприємства, яке виробляє контрафактну продукцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Facebook.

«Сьогодні (26 квітня - ред.) Facebook і Gucci подали спільний позов проти очільника міжнародного підприємства з виробництва контрафактної продукції», - йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті.

Позов подано до окружного суду США по Північному округу штату Каліфорнія за порушення умов Facebook та Instagram і порушення прав інтелектуальної власності Gucci.

Зокрема, як зазначено, відповідач «використовував кілька облікових записів Facebook та Instagram, щоб ухилитися від правозастосовних заходів Facebook і продовжувати просувати продаж підробленої продукції Gucci».

При цьому правила Facebook та Instagram суворо забороняють порушення прав інтелектуальної власності, включаючи продаж чи рекламу підробленої продукції.

Читайте також: Daily Mail судитиметься з Google через контроль над рекламою

«Цей судовий процес - перший у своєму роді для Facebook і Gucci - є природним наступним кроком у розвитку нашого партнерства», – наголосили в компанії Facebook.

Обидві компанії планують «продовжувати свої зусилля з боротьби з підробками».

Фото: Getty Images