Редагування, закладки й кольорові теми: Twitter запустив ексклюзивну підписку
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNBC.
Зазначається, що на цей час сервіс доступний лише користувачам у Канаді та Австралії. Надалі компанія планує розширити доступ.
Щомісячна підписка коштуватиме користувачам $3,49 та $4,49 відповідно у місцевій валюті.
Користувачі Twitter Blue отримають функцію скасування твіту, яка дозволяє встановити таймер до 30 секунд, щоб «повернути» твіт, якщо його потрібно виправити.
Дана опція - це не зовсім функція редагування, про яку часто запитують користувачі. Але вона дасть змогу передплатникам переглядати, як виглядають їх твіти та редагувати їх перед публікацією.
Крім того, у користувачів сервісу з'явиться тека із закладками, де вони зможуть упорядковувати збережені твіти. Передплатникам буде доступний спеціальний режим читання для довгих тредів і можливість вибору колірної теми програми.
Як пише видання, це перша спроба соцмережі серйозно диверсифікувати свої доходи. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% доходу компанії.
Компанія сподівається досягти позначки в 315 млн платних підписників і подвоїти свій річний дохід до $7,5 млрд до кінця 2023 року.