Редагування, закладки й кольорові теми: Twitter запустив ексклюзивну підписку

Соціальна мережа Twitter оголосила в четвер про запуск свого нового сервісу передплати - Twitter Blue, що дозволить користувачам отримувати ексклюзивні функції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNBC.

Зазначається, що на цей час сервіс доступний лише користувачам у Канаді та Австралії. Надалі компанія планує розширити доступ.

Щомісячна підписка коштуватиме користувачам $3,49 та $4,49 відповідно у місцевій валюті.

Користувачі Twitter Blue отримають функцію скасування твіту, яка дозволяє встановити таймер до 30 секунд, щоб «повернути» твіт, якщо його потрібно виправити.

Дана опція - це не зовсім функція редагування, про яку часто запитують користувачі. Але вона дасть змогу передплатникам переглядати, як виглядають їх твіти та редагувати їх перед публікацією.

Крім того, у користувачів сервісу з'явиться тека із закладками, де вони зможуть упорядковувати збережені твіти. Передплатникам буде доступний спеціальний режим читання для довгих тредів і можливість вибору колірної теми програми.

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Як пише видання, це перша спроба соцмережі серйозно диверсифікувати свої доходи. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% доходу компанії.

Компанія сподівається досягти позначки в 315 млн платних підписників і подвоїти свій річний дохід до $7,5 млрд до кінця 2023 року.