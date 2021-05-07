Twitter тестує функцію донатів для заохочення творців контенту

Компанія Twitter тестує нову функцію Tip Jar, за допомогою якої можна підтримати фінансово творців контенту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на твіт компанії.

Tip Jar дозволить користувачам напряму надсилати кошти улюбленим авторам у мобільному застосунку соцмережі на iOS та Android.

Для цього необхідно натиснути на іконку у вигляді доларової банкноти поряд з ім’ям користувача.

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Користувачі, які не бажають отримувати пожертвування, зможуть відключити Tip Jar для свого облікового запису.

Функція підтримує низку варіантів оплати, серед яких PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp, пише The Verge.

Поки пожертвування можуть отримати лише деякі групи осіб — блогери, журналісти, автори, експерти та некомерційні організації.

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Як повідомляв Укрінформ, соцмережа Twitter запустила нову функцію, яка попереджатиме користувачів, якщо вони захочуть відправити повідомлення з образливим змістом.