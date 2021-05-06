Twitter застерігатиме користувачів щодо мови ворожнечі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Techradar.
Якщо користувач Twitter намагатиметься відправити повідомлення, яке відповідно до правил соцмережі, вважатиметься таким, що містить мову образ, або ворожнечі, він побачить попереджувальне повідомлення із запитом «Хочете переглянути це перед відправкою твіту?».
У компанії сподіваються таким чином змусити користувачів замислитися перед відправкою відповідей з образливим змістом та зменшити рівень ворожнечі на платформі соціальної мережі.
Зазначається, що функція вже доступна на додатках в операційних системах iOS та Android. Проте спочатку функція буде доступна у користувачів з англомовними налаштуваннями.
Як повідомляв Укрінформ, команда розробників програми для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp почала тестувати чергове нововведення, яке поки що недоступне для користувачів - прослуховування повідомлень перед відправленням.