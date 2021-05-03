У новій версії WhatsApp можна буде прослухати повідомлення перед відправленням

Команда розробників програми для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp почала тестувати чергове нововведення, яке поки що недоступне для користувачів - прослуховування повідомлень перед відправленням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал WABetaInfo.

Йдеться про нову функцію Review для любителів голосових повідомлень, яка дає змогу автору швидко і легко прослухати голосове повідомлення після запису, до того, як остаточно його відправити.

За даними джерела, у WhatsApp нині можна прослуховувати повідомлення перед відправленням, але це трохи складно. А новий спосіб набагато простіший і не потребує перемикатися в інший розділ програми.

Як зазначається, виявлена ​​функція поки що недоступна для широкої публіки й навіть для бета-тестерів. Очікується, що через деякий час вона стане активна в бета-версії для iOS, а потім її можуть запустити у стабільних клієнтів WhatsApp як для iOS, так і для Android.

Як повідомляв Укрінформ, популярний месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дасть змогу повідомленню самостійно віддалятися вже через 24 години після його відправлення.