У новій версії WhatsApp можна буде прослухати повідомлення перед відправленням
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал WABetaInfo.
Йдеться про нову функцію Review для любителів голосових повідомлень, яка дає змогу автору швидко і легко прослухати голосове повідомлення після запису, до того, як остаточно його відправити.
За даними джерела, у WhatsApp нині можна прослуховувати повідомлення перед відправленням, але це трохи складно. А новий спосіб набагато простіший і не потребує перемикатися в інший розділ програми.
Як зазначається, виявлена функція поки що недоступна для широкої публіки й навіть для бета-тестерів. Очікується, що через деякий час вона стане активна в бета-версії для iOS, а потім її можуть запустити у стабільних клієнтів WhatsApp як для iOS, так і для Android.
Як повідомляв Укрінформ, популярний месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дасть змогу повідомленню самостійно віддалятися вже через 24 години після його відправлення.