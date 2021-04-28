У Telegram з’являться групові відеодзвінки

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що вже у травні в месенджері буде доступна функція групових відеодзвінків.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на Телеграм-сторінці.

«Якщо говорити про відеодзвінки, то в травні ми додамо відео до наших голосових чатів, зробивши Telegram потужною платформою для групових відеодзвінків», - написав Дуров.

Він додав, що нова функція, яка працюватиме на смартфонах, комп’ютерах і планшетах, підтримуватиме шифрування, шумозаглушення і демонстрацію екрану.

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Як повідомляв Укрінформ, популярний месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить повідомленням самостійно видалятися через 24 години після їх відправлення.

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