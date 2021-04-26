Популярний месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить повідомленням самостійно видалятися вже через 24 години після їх відправки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BGR.

Сама ж функція повинна стати доступною вже «незабаром».

Зазначається, що нині у WhatsApp вже існує функція самостійного видалення повідомлень, проте лише через 7 днів після їхньої відправки.

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Очікується, що нова функція буде доступна не лише для приватних чатів, але й для групових.

Як повідомляв Укрінформ, у соцмережі Твітер (обліковий запис Twitter Business) оголосили про запуск професійних профілів, які відображатимуть інформацію про ту чи іншу компанію для потенційних клієнтів.