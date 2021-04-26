WhatsApp тестує нову функцію
Укрінформ
Популярний месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить повідомленням самостійно видалятися вже через 24 години після їх відправки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BGR.
Сама ж функція повинна стати доступною вже «незабаром».
Зазначається, що нині у WhatsApp вже існує функція самостійного видалення повідомлень, проте лише через 7 днів після їхньої відправки.
Очікується, що нова функція буде доступна не лише для приватних чатів, але й для групових.
Як повідомляв Укрінформ, у соцмережі Твітер (обліковий запис Twitter Business) оголосили про запуск професійних профілів, які відображатимуть інформацію про ту чи іншу компанію для потенційних клієнтів.