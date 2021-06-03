SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon

Американська компанія SpaceX сьогодні вивела у відкритий космос вантажний корабель Dragon. Зараз корабель прямує до Міжнародної космічної станції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space News.

Космічний корабель Dragon доставить новий набір сонячних панелей для Міжнародної космічної станції.

Як зазначається, космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракетоносія Falcon 9.

Стикування корабля з МКС має відбутися в суботу, 5 червня.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl — SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021

Як повідомлялося, запуск нової ракети-носія Falcon 9 разом з капсулою Dragon був запланований на 20:29 за київським часом на космодромі NASA у Флориді.

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На борту корабля Dragon знаходяться дрібні кальмари Euprymna scolopes, вид головоногих молюсків родини Sepiolidae. Дослідники сподіваються, що кальмари можуть допомогти пролити світло на те, як мікроби у тварин реагують на космічний політ.

Для SpaceX це вже 22-й запуск партії вантажу на МКС.

Фото: NASA