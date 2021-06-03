SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space News.
Космічний корабель Dragon доставить новий набір сонячних панелей для Міжнародної космічної станції.
Liftoff! pic.twitter.com/hFhQBHhalx— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021
Як зазначається, космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракетоносія Falcon 9.
Стикування корабля з МКС має відбутися в суботу, 5 червня.
Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021
Як повідомлялося, запуск нової ракети-носія Falcon 9 разом з капсулою Dragon був запланований на 20:29 за київським часом на космодромі NASA у Флориді.
На борту корабля Dragon знаходяться дрібні кальмари Euprymna scolopes, вид головоногих молюсків родини Sepiolidae. Дослідники сподіваються, що кальмари можуть допомогти пролити світло на те, як мікроби у тварин реагують на космічний політ.
Для SpaceX це вже 22-й запуск партії вантажу на МКС.
Фото: NASA