SpaceX запустить у вересні першу місію з космічними туристами

Компанія SpaceX планує у вересні відправити на орбіту чотирьох пасажирів у рамках першої цивільної комерційної місії Inspiration4.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Space.com.

Очікується, що запуск відбудеться 15 вересня з історичного стартового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Команда з чотирьох осіб вирушить у триденну подорож навколо планети на кораблі Dragon Resilience.

Членами екіпажу корабля в рамках місії Inspiration4 будуть командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії; пілот - Сіан Проктор; бортовий лікар - Гейлі Арсено та бортінженер - Кріс Семброскі.

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На борту корабля Dragon, який нещодавно повернувся на Землю, не буде жодного професійного астронавта.

Перед тим, як знову полетіти в космос, на кораблі встановлять нове обладнання, зокрема куполоподібне вікно. Воно надасть екіпажу на борту панорамний вид на планету.

Ці модифікації відбудуться в найближчі тижні.

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Зазначається, що Inspiration4 стартує на тому ж прискорювачі Falcon 9, який запустив місію Crew-2 23 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, спонсором польоту виступив гендиректор американської компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман.

Фото: NASA