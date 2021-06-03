Samsung представив два нові ноутбуки

Samsung представив два нові ноутбуки

Укрінформ
Південнокорейська компанія Samsung Electronics Co. представила два нові ноутбуки Galaxy Book Go та Galaxy Book Go 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

У Galaxy Book Go 5G встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Решта деталей цієї моделі буде оголошена пізніше.

Ноутбук Galaxy Book Go має 35,6-сантиметровий екран, який відривається на 180 градусів. Також присутній процесор Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. Його операційна пам'ять дорівнює 8 Гб, а внутрішня – 128 Гб. Ноутбук працює на операційній системі Microsoft Windows 10.

Galaxy Book Go коштуватиме 349 доларів США.

Зазначається, що Samsung сподівається, що нові ноутбуки посилять присутність компанії у швидкозростаючому секторі ноутбуків, у той час, як попит на дистанційну роботу та дистанційне навчання триває.

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Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія LG Electronics Inc. представила новий геймерський монітор 32GP850.

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