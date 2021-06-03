Samsung представив два нові ноутбуки

Південнокорейська компанія Samsung Electronics Co. представила два нові ноутбуки Galaxy Book Go та Galaxy Book Go 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

У Galaxy Book Go 5G встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Решта деталей цієї моделі буде оголошена пізніше.

Ноутбук Galaxy Book Go має 35,6-сантиметровий екран, який відривається на 180 градусів. Також присутній процесор Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. Його операційна пам'ять дорівнює 8 Гб, а внутрішня – 128 Гб. Ноутбук працює на операційній системі Microsoft Windows 10.

Galaxy Book Go коштуватиме 349 доларів США.

Зазначається, що Samsung сподівається, що нові ноутбуки посилять присутність компанії у швидкозростаючому секторі ноутбуків, у той час, як попит на дистанційну роботу та дистанційне навчання триває.

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