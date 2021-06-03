Найбільше оновлення за 10 років: Microsoft представить новий Windows

Американська компанія Microsoft представить 24 червня операційну систему Windows нового покоління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє XDA-Developers.

Віртуальний захід розпочнеться о 18-й годині за київським часом. У Microsoft нагадали, що у зв’язку з пандемією всі заходи будуть проводитися віртуально щонайменше до липня цього року.

За словами гендиректора компанії Сатії Наделли, Windows нового покоління буде найбільшим оновленням операційної системи Windows за останні десять років, коли були випущені Windows 8 та Windows 10.

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Портал Engadget зазначає, що нова операційна система від Microsoft впродовж останніх кількох місяців проходила інтенсивне тестування.

Експерти припускають, що новий Windows матиме назву Windows 11.

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Як повідомляв Укрінформ, американська корпорація Microsoft наступного року відмовиться від підтримки браузера Internet Explorer.