Міненерго та Microsoft Україна підписали меморандум про співпрацю
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства.
Меморандум передбачає можливість співпраці у сфері IT-модернізації, цифровізації інформаційних систем установ та підвищення рівня кібербезпеки підприємств паливно-енергетичної галузі. Також спільна робота Міністерства енергетики з Microsoft сприятиме впровадженню в енергетичному секторі інноваційних, зокрема хмарних технологій, імплементації міжнародних програм та стандартів у сферах кібербезпеки і кіберзахисту.
«Співпраця Міністерства енергетики України та Microsoft – це важливий крок для галузі енергетики. Впровадження інноваційних технологій допоможе підвищити ефективність роботи Міненерго і, відповідно, покращить управління галуззю в цілому. Також очікуємо від нашої спільної роботи з Microsoft Україна підвищення рівня кібербезпеки міністерства», – сказав заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євген Владіміров.
Зазначається, що Microsoft планує і надалі співпрацювати з усіма іншими користувачами, включно із тими, які працюють у галузі енергетики, та впроваджувати інновації, які задовольнять попит бізнесу на досягнення майбутнього з нульовим рівнем викиду вуглецю.
Фото: mpe.kmu.gov.ua