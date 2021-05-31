Міненерго та Microsoft Україна підписали меморандум про співпрацю

Міністерство енергетики та компанія Microsoft Україна підписали меморандум, який передбачає співпрацю у сфері IT-модернізації та покращення кібербезпеки енергетичного сектору України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства.

Меморандум передбачає можливість співпраці у сфері IT-модернізації, цифровізації інформаційних систем установ та підвищення рівня кібербезпеки підприємств паливно-енергетичної галузі. Також спільна робота Міністерства енергетики з Microsoft сприятиме впровадженню в енергетичному секторі інноваційних, зокрема хмарних технологій, імплементації міжнародних програм та стандартів у сферах кібербезпеки і кіберзахисту.

«Співпраця Міністерства енергетики України та Microsoft – це важливий крок для галузі енергетики. Впровадження інноваційних технологій допоможе підвищити ефективність роботи Міненерго і, відповідно, покращить управління галуззю в цілому. Також очікуємо від нашої спільної роботи з Microsoft Україна підвищення рівня кібербезпеки міністерства», – сказав заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євген Владіміров.

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Зазначається, що Microsoft планує і надалі співпрацювати з усіма іншими користувачами, включно із тими, які працюють у галузі енергетики, та впроваджувати інновації, які задовольнять попит бізнесу на досягнення майбутнього з нульовим рівнем викиду вуглецю.

Фото: mpe.kmu.gov.ua