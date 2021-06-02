Huawei представила власну «операційку» для смартфонів

Китайський технологічний гігант Huawei офіційно представив нову операційну систему Harmony 2.0 для смартфонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNET.

Зазначається, що Huawei презентувала низку нових продуктів для глобального випуску. Однак головною новинкою стала операційна система Harmony 2.0.

Harmony існує з 2019 року, але версія другого покоління вперше працюватиме на набагато ширшому спектрі продуктів Huawei, починаючи від смартфонів, планшетів, розумних годинників та розумних телевізорів, пише видання.

Зазначається, що тепер компанія матиме власну альтернативу системі Android компанії Google і системі iOS компанії Apple.

У компанії очікують, що до кінця 2021 року кількість пристроїв із Harmony сягне 300 млн.

На презентації у середу також були представлені планшет MatePadPro та розумні годинники преміум класу Watch 3. Huawei також анонсувала нові бездротові навушники під назвою FreeBuds 4, стилус і т.д.

Раніше віцепрезидент операційного відділу компанії Huawei зі штучного інтелекту та інтелекту на основі всіх сценаріїв Ян Хайсун заявив, що компанія зі штаб-квартирою в м. Шеньчжень співпрацюватиме з розробниками застосунків і апаратного забезпечення, щоб надати споживачам нові послуги за допомогою новітньої операційної системи.

У травні провідний китайський виробник побутової техніки Midea Group оголосив, що до кінця 2021 року компанія випустить близько 200 нових моделей продукції, що працюють на базі Harmony.