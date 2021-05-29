Вчені з’ясували, що відбулось у першу мікросекунду Великого вибуху

Дослідники з Данії дізналися, що сталося з першою матерією у Всесвіті близько 14 мільярдів років тому.

Як передає Укрінформ, їхня робота опублікована в журналі Physics Letters B.

Загальноприйнята космологічна модель - Великий вибух - припускає, що Всесвіт почав розширюватися, а перед цим перебував у стані сингулярності, тобто був стиснутий у дуже щільну і гарячу речовину. Подробиці перших миттєвостей Великого вибуху невідомі. Вчені з Копенгагенського університету підняли завісу таємниці.

Вони вивчили речовину під назвою кварк-глюонна плазма, яка було єдиною матерією, що існувала в першу мікросекунду після Великого вибуху.

Як з'ясувалося, плазма, що складається з кварків і глюонів, спочатку була розділена гарячим розширенням Всесвіту, а потім частина кварків перетворилася на клас частинок під назвою адрони. Адрон з трьома кварками утворює протон, а той, у свою чергу, слугує частиною атомних ядер. З них і складається весь Всесвіт.

Таким чином, кварк-глюонна плазма була присутня у перші 0,000001 секунди Великого вибуху, після чого зникла через розширення. Цей процес вчені змогли відтворити у Великому адронному колайдері в ЦЕРНі. Коллайдер розбив іони плазми з величезною швидкістю, близькою до світлової, що дозволило вченим побачити, як кварк-глюонна плазма перетворилася на ядра атомів, цитує статтю Naked Science.

Дослідники також розробили алгоритм, здатний аналізувати колективне розширення найбільшої кількості вироблених частинок одночасно, ніж будь-коли раніше. Завдяки цьому вдалося показати, що кварк-глюонна плазма спочатку була в рідкому стані і лише згодом змінила його на газоподібне. Ці знання наближають нас до розгадки подій, що відбувалися під час Великого вибуху і розвитку Всесвіту.