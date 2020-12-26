Дослідники зі США представили «альтернативу» теорію відносності Ейнштейна

Два дослідники з Університету штату Північна Кароліна створили теорію простору-часу на основі сучасних математичних побудов, яка, за їхніми словами, пояснює устрій світу краще, ніж теорія відносності Ейнштейна.

Як передає Укрінформ, створений ними математичний апарат вони опублікували в журналі Physics Essays.

Для опису взаємодії матерії, простору і часу американські вчені ввели поняття «фрагмент енергії». У їхньому уявленні, це основна і неподільна структура, з якої складається весь відомий нам Всесвіт - від субатомних частинок до зірок і галактик.

Два професори машинобудування (mechanical engineering) Ларрі Сільверберг і Джеффрі Айшен з NC State University розмірковують про те, що на нинішньому рівні у фізиці існує дихотомія хвилі і частинки. Остання - елемент матерії - існує в конкретній точці простору. Тоді як хвиля існує всюди, крім точки, з якої вийшла. «Фрагменти енергії» об'єднують ці дві сутності. На думку авторів статті, енергія завжди «протікає» через області простору і часу. Ці потоки ніде не починаються і не закінчуються, а також ніколи не перетинаються.

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Ідея потоків, які і отримали назву «фрагменти енергії», виникла при спробі створення способів математичного опису енергії, яка нескінченно перетікає. В основу теорії Сільверберга і Айшена лягла найбільш ефективна математична модель зі знайдених. Потоки в ній визначаються простим рівнянням A = -⍺/r, де ⍺ - інтенсивність, а r - функція відстані. Як доказ Джеффрі і Ларрі застосували свої побудови до двох найбільш відомим підтвердженнями теорії Ейнштейна. Йдеться про обчислення аномальної прецесії перигелію Меркурія і гравітаційне відхилення світла. Отримані з урахуванням «фрагментів енергії» результати збіглися з такими ж у рамках теорії відносності, цитує статтю Naked Science.

Якщо робота американських вчених приверне достатньо уваги наукової спільноти, можливо, виникне дискусія. В ході неї стане зрозуміло, наскільки нова теорія корисна для науки та чи не не не містяться в ній фундаментальні недоліки.

Але фундаментально спростувати або хоча б похитнути теорію відносності більш ніж за 100 років з моменту її формування так і не вдалося. Навпаки, всі нові відкриття знову і знову її підтверджують.