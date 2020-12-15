Hubble показав найбільше кільце Ейнштейна у Всесвіті

Телескоп Hubble зробив знімок найбільшого з відомих кілець Ейнштейна GAL-CLUS-022058s, який знаходиться у південній півкулі сузір'я Піч.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Саме GAL-CLUS-022058s є найбільшим та одним із найбільших повних кілець Ейнштейна, яке було знайдено у Всесвіті.

Вперше запропонована фізиком Альбертом Ейнштейном в його загальній теорії відносності незвична форма цього об’єкта може бути пояснена процесом, який називається гравітаційною лінзою.

Саме теорія відносності Ейнштейна передбачає, що тіла деформують простір-час навколо себе, що призводить до відхилення променів світла.

Зазначається, що цей ефект може спостерігатися лише у дуже масивних об'єктів, таких як GAL-CLUS-022058s.

Кільця Ейнштейна — тип гравітаційних лінз, який має місце, коли спостерігач знаходиться точно на одній прямій із джерелом гравітаційного поля і джерелом світла за ним. Кільця Ейнштейна названі за ім'ям одного з найвизначніших фізиків XX століття Альберта Ейнштейна, який передбачив явище гравітаційного лінзування в загальній теорії відносності.

Фото: spacetelescope.org