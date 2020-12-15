Hubble показав найбільше кільце Ейнштейна у Всесвіті
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Саме GAL-CLUS-022058s є найбільшим та одним із найбільших повних кілець Ейнштейна, яке було знайдено у Всесвіті.
Вперше запропонована фізиком Альбертом Ейнштейном в його загальній теорії відносності незвична форма цього об’єкта може бути пояснена процесом, який називається гравітаційною лінзою.
Саме теорія відносності Ейнштейна передбачає, що тіла деформують простір-час навколо себе, що призводить до відхилення променів світла.
Зазначається, що цей ефект може спостерігатися лише у дуже масивних об'єктів, таких як GAL-CLUS-022058s.
Кільця Ейнштейна — тип гравітаційних лінз, який має місце, коли спостерігач знаходиться точно на одній прямій із джерелом гравітаційного поля і джерелом світла за ним. Кільця Ейнштейна названі за ім'ям одного з найвизначніших фізиків XX століття Альберта Ейнштейна, який передбачив явище гравітаційного лінзування в загальній теорії відносності.
Фото: spacetelescope.org