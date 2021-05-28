Мінігелікоптер Ingenuity здійснив шостий політ на Марсі

Мінігелікоптер Ingenuity Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здійснив вже шостий політ на Червоній планеті.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі управління.

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd — NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021

Фото: NASA/JPL-Caltech

«На 91-й день на Марсі гелікоптер Ingenuity здійснив свій шостий політ», - зазначається у повідомленні.

Згідно з отриманими даними, перші 150 метрів Ingenuity подолав без жодних проблем. Однак потім мінігелікоптер почав розгойдуватися, при цьому він то набирав, то втрачав швидкість. Така ситуація була до кінця польоту.

Зазначається, що перед безпечною посадкою за 5 метрів від запланованого місця бортові сенсори зафіксували відхилення від запланованих показників у понад 20 градусів та стрибки енергоспоживання.

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За даними NASA, приблизно на 54-й секунді польоту в навігаційній камері Ingenuity стався збій, через що одну світлину втрачено, а решта показували неправильний час.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

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19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity. Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.