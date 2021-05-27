Лише три екземпляри: Rolls-Royce представив авто для обраних

Британська компанія Rolls-Royce представила новий люксовий автомобіль Boat Tail.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Всього Boat Tail буде виготовлений для трьох обраних клієнтів. Саме тому компанія не оголосила вартість одного люксового екземпляра.

Зазначається, що новий автомобіль преміум-класу від Rolls-Royce розрахований на чотирьох пасажирів, а його довжина становить 5,8 м.

Задня частина транспортного засобу зроблена у формі яхтової палуби.

Для кожного Boat Tail були виготовлені понад 1 800 нових запчастин, серед яких подвійні холодильники для старовинного шампанського.

«Це (Boat Tail – ред.) щось надзвичайно рідкісне, і щось, що можуть робити лише дуже обрані люди», - заявив директор компанії Торстен Мюллер-Отвос.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники митниці італійського міста Ліворно та військовослужбовці фінансової гвардії Італії арештували розкішний автомобіль Rolls Royce, що прибув із Російської Федерації та прямував до Риму.

Фото: Jeff Spicer | Getty Images Entertainment | Getty Images