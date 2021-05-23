Один із найпопулярніших роликів YouTube продадуть на NFT-аукціоні

Британець Говард Дейвіс-Карр виставив на NFT-аукціон своє відео «Charlie bit my finger - again !», оприлюднене у 2007 році.

Про це йдеться в описі до відео, передає Укрінформ.

Відео стало одним із найпопулярніших на YouTube, зібравши понад 880 мільйонів переглядів. Після продажу відео зникне з вільного доступу.

У ролику, який триває менш ніж хвилина, зображено двох маленьких хлопців — Чарлі та Гаррі. Менший (Чарлі) кілька разів кусає палець Гаррі — останній скаржиться на це на камеру, але продовжує дозволяти братові це робити.

Свого часу відео стало вірусним і найбільш популярним за історію платформи. Дейвіс-Карр стверджує, що воно досі має найбільше переглядів, якщо не враховувати комерційні чи музичні ролики.

За словами власника YouTube-каналу з відео, продати його як NFT він вирішив після того, як платформа проігнорувала його прохання допомогти «розкрутити» канал до рівня, на якому він був років із десять тому.

NFT-аукціон завершиться опівночі 23 травня (17:00 за Києвом) — на 14-ту річницю публікації ролика. Після чого права на нього перейдуть тому, хто запропонував найбільшу ціну, а сам він зникне з YouTube. Переможцю також запропонують створити нову версію відео з уже дорослими Чарлі та Гаррі.

Нагадаємо: NFT — це своєрідний цифровий актив, що дозволяє придбати товар, який існує тільки в цифровому вигляді. Кожен такий токен унікальний, не залежить від вартості інших та підтверджує оригінальність «товару».

Токени NFT набули популярності у 2021 році. У лютому продали гіфку Nyan Cat за 590 тисяч доларів, а співачка Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за шість мільйонів доларів.