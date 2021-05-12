Відомий словник продасть на аукціоні значення блокчейн-технології у вигляді токена

Відомий на весь світ американський словник Merriam-Webster (Вебстера) продасть на аукціоні дефініцію словосполучення «невзаємозамінні токени» (NFT) у вигляді NFT.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Insider.

Сам аукціон на онлайн-платформі з продажу NFT - OpenSea триватиме з 11 до 14 травня.

«Виставляючи на аукціон NFT наше визначення слова «NFT», ми ділимося з людьми думкою Merriam-Webster у цікавий спосіб», - заявив головний редактор словника Пітер Соколовскі.

Зазначається, що словосполучення «невзаємозамінні токени» набрали популярності цього року, тому словник Вебстера додав його дефініцію.

Словник описує NFT як «унікальний цифровий ідентифікатор, який неможливо скопіювати, замінити чи розділити; який записаний у блокчейні та який використовується для підтвердження його справжності й власності».

Усі отримані гроші від аукціону підуть на рахунок неурядової організації «Teach For All».

Невзаємозамінні токени (NFT) - це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, які за своїм джерелом є взаємозамінними. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах.

Як повідомляв Укрінформ, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск передумав продавати пісню про невзаємозамінні токени (NFT), яку планував продати у вигляді NFT.