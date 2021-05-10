Майка Майкла Джордана пішла з молотка за $1,38 мільйона

Майку, в якій відомий баскетболіст Майкл Джордан грав у своєму другому сезоні за команду Університету Північної Кароліни, було продано на аукціоні за 1,38 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Це єдина майка, яка була відображена на фото в ході гри в сезоні 1982-83.

Вона була продана втричі дорожче, ніж попередня майка Джордана за сезон 1986-87 у складі «Чикаго Буллз», яку торік продали за $ 480 тисяч.

Фото: ВВС