Netflix планує зайнятися виробництвом власних відеоігор

Стрімінгова платформа Netflix шукає фахівців у сфері геймінгу, щоб почати виробництво власних відеоігор. На такі кроки йдуть на тлі збільшення конкуренції у сегменті стрімінгу.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, обізнане із ситуацією, передає Укрінформ.

Платформа наразі шукає людину, яка б очолила нагляд за її розширенням у сферу відеоігор. Відбувається це також це на тлі сплеску популярності цього сегменту розваг під час пандемії.

Водночас це не перші спроби платформи у сфері відеоігор. Раніше вона експериментувала з інтерактивом, зокрема у своєму серіалі «Чорне дзеркало», де глядачі могли обирати, що персонаж робитиме далі. Також були створені ігри за мотивами серіалів «Дивні дива» та «Паперовий будинок».

Як пише Reuters, один з варіантів, який розглядають у Netflix, — це продаж колекції ігор за передоплатою.

Деталі стратегії компанії ще не відомі, але джерела зазнають, що в іграх не буде реклами, а інвестиції у сферу геймінгу планують збільшувати.

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Netflix також звернулася до досвідчених представників ігрової індустрії з пропозицією приєднатися до компанії.