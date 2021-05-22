Електронний підпис у смартфоні через «Дію» вже отримали понад 30 тисяч українців

За три доби з часу запуску послугою з отримання електронного підпису у смартфоні - Дія.Підпис - скористалося 32 тисячі українців.

Як передає Укрінформ, про це сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі Громадського Радіо, повідомляє пресслужба Міністерства.

"Дія.Підпис — найзахищеніший електронний підпис в Україні. Він зберігається у захищеному середовищі та генерується завдяки технології PhotoID. Його можна отримати в застосунку за 7 секунд. Це інноваційний сервіс, завдяки якому можна отримувати держпослуги просто зі смартфона. Без черг, ходіння до банків та написання заяв, як було раніше. За 3 доби вже 32 тисячі українців отримали Дія.Підпис. Найчастіше — в електронному кабінеті Державної податкової служби та на порталі Дія", — розповів Федоров.

Електронний підпис — це один з основних засобів ідентифікації людини. Завдяки Дія.Підпису можна підписувати будь-які документи, отримувати держпослуги просто з телефона вдома, в метро чи під час ранкової кави — безоплатно й у кілька кліків.

Дія.Підпис інтегрується з порталом Дія, тобто тепер можна отримувати послуги з порталу не лише з комп’ютера, але й зі смартфона. Завдяки Дія.Підпису Мінцифри змогло запустити податкові послуги в застосунку Дія. Поступово технологія інтегруватиметься також з кабінетом водія та кабінетом на порталі Пенсійного фонду, банками та страховими компаніями та мобільними операторами.

Для того, щоб отримати електронний підпис, потрібно зайти в розділ “Меню” в застосунку, пройти перевірку за допомогою PhotoID у Дії. Програма зіставить фото користувача з фотографією з Демографічного реєстру та згенерує електронний підпис.

"Це абсолютно безпечно та максимально зручно, а також безкоштовно. Дія.Підпис зберігатиметься в захищеному середовищі та гарантуватиме найвищий рівень безпеки. До того ж у вас у Дії встановлений власний пароль, що гарантує подвійний захист", - наголошують в Мінцифри.

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У пресслужбі нагадують, що Дія.Підпис було презентовано під час Diia Summit 2.0 разом з понад десятьма революційними сервісами. Серед яких — сплата податків та подання декларацій у Дії, автоматична реєстрація ФОП за 2 секунди, зміна місця реєстрації онлайн та інші зручні послуги для громадян та бізнесу. Наприклад, із моменту запуску оновлень у Дії уже понад 700 українців відкрили ФОП за кілька секунд. А 2,5 тисячі українців подали заявки на порталі Дія на намір отримання пільгового кредиту для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляв Укрінформ, презентація нових послуг та можливостей порталу і застосунку Дія - Diia Summit відбулась 17 травня за участю Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Захід проходив у рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація".