Послугами податкової у «Дії» вже скористалися понад 5 мільйонів осіб

Послугами Державної податкової служби (ДПС) на порталі "Дія" вже скористалися понад 5 млн осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що завдяки спільній ефективній роботі Міністерства цифрової трансформації та Державної податкової служби сервіси податкової стають доступними громадянам та фізичним особам – підприємцям на двох платформах: в електронному кабінеті платника та на порталі «Дія». Так, комплексною послугою реєстрації дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків під час державної реєстрації народження дитини «єМалятко» вже скористались 96 тис. осіб.

Послугу реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (віком 14-18 років) під час оформлення паспорта громадянина України у формі картки ID14 отримали 78 тис. осіб. Також популярною стала комплексна послуга «Цифровий РНОКПП» –цифрове відображення у мобільному застосунку «Дія» документа, що засвідчує реєстрацію особи в ДРФО. Цією послугою вже скористались 4,9 млн осіб.

Реалізовано проєкти, за допомогою яких на порталі та в застосунку «Дія» в розділі «Мої податки» стають доступними наступні послуги: сплата податків; подання декларацій для ФОП, що перебувають на спрощеній системі оподаткування; отримання довідки про доходи та сплачені податки; відображення податкових даних платника та стану його розрахунків з бюджетом.

На найближчий час заплановано реалізувати через застосунок «Дія» такі проєкти: для фізичних осіб – реєстрація в ДРФО та внесення змін, е-Резидентство, сплата податків, отримання даних стану розрахунків з бюджетом. Для бізнесу – делегування повноважень на підписання документів, е-ліцензії, взяття на облік окремих категорій платників податків, отримання даних стану розрахунків з бюджетом, перевірка акцизної марки та чеку.

Ще одним великим проєктом Мінцифри з податковою, який планується запустити вже восени, є електронний акциз та електронна марка, що автоматизує та суттєво спростить процес замовлення, обліку акцизних марок для виробників та експортерів.