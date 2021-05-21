Тьмяні й мілісекундні: китайський телескоп виявив понад 200 пульсарів

Китайські вчені за допомогою радіотелескопу FAST виявили 201 пульсар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Серед виявлених - зокрема тьмяні і мілісекундні пульсари, йдеться у повідомленні.

Пульсари, або нейтронні зірки, які швидко обертаються, утворюються при вибухах наднових з ядер, що вибухнули, масивних зірок, які вмирають.

За словами представника Державної астрономічної обсерваторії, керівника дослідження Хань Цзиньлінь, пульсари вирізняються найсильнішим магнітним полем, найвищою щільністю і найшвидшим обертанням з-поміж усіх небесних тіл у Всесвіті, і тому вони є ідеальною "лабораторією" для вивчення законів фізики в екстремальних умовах.