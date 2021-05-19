«Те, що йде на оборону»: Цифровізація в Естонії заощаджує 2% ВВП - прем’єрка

Досвід Естонії може допомогти Україні швидше просуватися шляхом цифровізації.

На цьому наголосила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Цифровізація", повідомляє кореспондент Укрінформу.

На думку Каллас, Україна має змогу оминути певні етапи цифровізації, які проходила колись Естонія, і «швидше потрапити у майбутнє», в якому буде «мобільний підхід до життя».

Вона також розповіла про вигоди, які несе цифровізація. «Зараз в Естонії є близько 5 тисяч електронних послуг у державному і приватному секторах, включаючи електронне голосування, електронні школи, електронні хаби, маємо цифрові підписи. Це все заощаджує Естонії дуже багато часу, грошей. І дерев», - зауважила прем'єр-міністр.

Вона підкреслила, що впровадження цифрових рішень у країні мало навіть кращий результат, ніж очікувалося. У цьому контексті Каллас згадала про заощадження 2% ВВП, «а це те, що Естонія щороку витрачає на оборону». До того ж підробити підпис в онлайні важче, ніж на папері, зауважила вона.

Прем’єр-міністр підкреслила, що в Україні, де значно більше населення і великі відстані, ефект може бути ще значнішим.

«Я знаю, що пан Федоров (віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров - ред.) працює над впровадженням електронних документів в уряді. В результаті цього може бути досягнуте збільшення ефективності через пришвидшення е-документообігу в умовах великої країни», - підкреслила Каллас.

За її словами, Естонія посідає провідне місце за рухом капіталу у технологічних компаніях, має унікальні ноу-хау і може бути партнером як для уряду, так і для технологічних компаній України.

«І ми впевнені, що й нам є чого вчитися в України», - зазначила очільниця уряду Естонії.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас здійснює триденний робочий візит в Україну.

У другій половині дня середи, 19 травня, вона відбуде до Таллінна.