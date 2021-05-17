Астрономи знайшли одну з найдавніших зірок Всесвіту

Астрономи виявили на відстані 16 тисяч світлових років від Сонця червоного гіганта, який належить до другого покоління зірок. Це робить його однією з найдавніших зірок Всесвіту.

Як передає Укрінфформ, про це повідомляє zn.ua.

SPLUS J210428.01-004934.2 містить в собі елементи, які були утворені в ході життя і смерті всього одного покоління зірок. Вчені вважають, що за допомогою цього червоного гіганта вони зможуть знайти перше покоління зірок, яке поки що ніхто не бачив.

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У ході дослідження вчені провели аналіз за допомогою фотометрії - методу вимірювання інтенсивності світла. Ранні зірки відрізняються дуже низьким вмістом таких елементів, як вуглець, залізо, кисень, магній і літій. Нестачу цих металів можна виявити за допомогою аналізу спектру світла, яке випромінює зірка.