У США представили робота, який миє винищувачі

Повітряні сили США представили робота, який митиме військові винищувачі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Popular Mechanics.

Зазвичай для мийку одного винищувача типу F-16 Viper потрібно 4 людини, які разом працюють до шести годин. Робот під назвою «Jet Washing Robot» може повністю помити винищувач за одну годину. Зазначається, що так літаки можна буде мити кожен день замість кожних двох діб.

Також технологія допоможе змивати з військових літаків небезпечні хімічні агенти в разі їхнього забруднення.

Як повідомляв Укрінформ, нідерландська компанія Nature’s Pride представила робота Speedpacker, що пакує до 240 авокадо за хвилину на трьох потокових лініях.

Фото: TEXAS AIR NATIONAL GUARD