В Instagram з’явилася нова функція
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mashable.
В соцмережі пояснили, що функція є необов’язковою, адже користувачі можуть самостійно додавати займенники, якщо вони цього самі бажають. При цьому займенники можна буде видаляти або змінювати.
«Ми надаємо людям більше інструментів, щоб вони могли самовисловлюватися в Instagram», - заявив у коментарі речник компанії.
Add pronouns to your profile ✨— Instagram (@instagram) May 11, 2021
The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R
Зазначається, що поки що нова функція доступна у кількох англомовних країнах, проте в компанії планують незабаром розширити її доступність у світі.
Як повідомляв Укрінформ, система мобільних платежів Google Pay дозволить своїм користувачам у США переказувати гроші в Індію та Сінгапур.