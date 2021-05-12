В Instagram з’явилася нова функція

В Instagram з’явилася нова функція

Укрінформ
Соціальна мережа Instagram дозволила своїм користувачам додавати до свого профілю до чотирьох займенників, аби інші користувачі знали, як до них звертатися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mashable

В соцмережі пояснили, що функція є необов’язковою, адже користувачі можуть самостійно додавати займенники, якщо вони цього самі бажають. При цьому займенники можна буде видаляти або змінювати.

«Ми надаємо людям більше інструментів, щоб вони могли самовисловлюватися в Instagram», - заявив у коментарі речник компанії.

Зазначається, що поки що нова функція доступна у кількох англомовних країнах, проте в компанії планують незабаром розширити її доступність у світі.

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Як повідомляв Укрінформ, система мобільних платежів Google Pay дозволить своїм користувачам у США переказувати гроші в Індію та Сінгапур.

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