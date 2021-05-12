В Instagram з’явилася нова функція

Соціальна мережа Instagram дозволила своїм користувачам додавати до свого профілю до чотирьох займенників, аби інші користувачі знали, як до них звертатися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mashable.

В соцмережі пояснили, що функція є необов’язковою, адже користувачі можуть самостійно додавати займенники, якщо вони цього самі бажають. При цьому займенники можна буде видаляти або змінювати.

«Ми надаємо людям більше інструментів, щоб вони могли самовисловлюватися в Instagram», - заявив у коментарі речник компанії.

Add pronouns to your profile ✨



The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R — Instagram (@instagram) May 11, 2021

Зазначається, що поки що нова функція доступна у кількох англомовних країнах, проте в компанії планують незабаром розширити її доступність у світі.

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