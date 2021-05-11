У Google Pay з’явилася нова функція

У Google Pay з’явилася нова функція

Укрінформ
Система мобільних платежів Google Pay дозволить своїм користувачам у США переказувати гроші в Індію та Сінгапур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Для розробки нової функції у своєму додатку Google співпрацювала разом із міжнародною системою термінових грошових переказів готівкою Western Union та компанією Wise, що займається електронними переказами грошей.

Відтепер користувачі самостійно зможуть у додатку Google Pay обрати одну з двох компаній для переказу грошей в Індію та Сінгапур. Google отримуватиме невеликий відсоток від кожної транзакції.

У Google Pay наголошують, що не мають наміру перетворюватися у банк або у постачальника грошових переказів.

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Планується згодом розширити доступ до функції у понад 200 країн світу.

Зазначається, що Google став однією з багатьох великих технологічних фірм, які проникають все глибше у фінансовий світ. Раніше у 2019 році Apple вже випустила власну кредитну картку у партнерстві з Goldman Sachs, а Facebook робить ряд кроків для запуску власної цифрової валюти.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Twitter тестує нову функцію Tip Jar, за допомогою якої можна підтримати фінансово творців контенту.

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