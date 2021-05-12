WhatsApp блокуватиме дзвінки користувачам, які не погодяться з новою політикою месенджера

WhatsApp почне блокування дзвінків і повідомлень користувачам, які не погодяться з новою політикою конфіденційності месенджера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.

За словами речника компанії, такі обмеження будуть запроваджені вже впродовж декількох тижнів після дедлайну 15 травня, до якого користувачі повинні погодитися з новою політикою конфіденційності месенджера.

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Він також додав, що спочатку незгодні користувачі втратять доступ до чатів. При цьому користувачі зможуть лише зідзвонюватися та відправляти повідомлення з іншими користувачами, якщо співрозмовник з ними першим сконтактує. А вже через ще декілька тижнів користувачі втратять можливість навіть отримувати дзвінки та сповіщення у месенджері.

Речник наголосив, що WhatsApp не буде знищувати облікові записи користувачів, які не погодяться з новою політикою конфіденційності.

Як повідомляв Укрінформ, у січні месенджер WhatsApp відклав до 15 травня початок передачі даних компанії Facebook. Йдеться про передачу реєстраційних даних акаунту, зокрема, номер телефону, даних про транзакції, про взаємодію з іншими користувачами, інформацію про пристрій, IP-адресу тощо.