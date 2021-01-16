WhatsApp відклав до травня початок передачі даних Facebook

Месенджер WhatsApp відклав до 15 травня початок передачі даних компанії Facebook.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі WhatsApp.

«Ми вирішили відкласти дату ознайомлення користувачів з умовами та їх прийняття ними. Жоден обліковий запис не буде заблоковано або видалено 8 лютого», - заявили у месенджері.

У WhatsApp також додали, що у користувачів відтепер буде час до 15 травня для ознайомлення з новою політикою месенджера.

«Ми також плануємо докласти більше зусиль, щоб усунути непорозуміння навколо питань конфіденційності та безпеки у WhatsApp. Потім ми звернемося до користувачів із проханням ознайомитися з політикою та прийняти її до 15 травня, коли стануть доступними нові функції для спілкування з бізнесами», - додали у месенджері.

У компанії зазначили, що вона не ділиться контактами своїх користувачів із Facebook.

«В основі WhatsApp лежить проста ідея: те, чим ви ділитеся з друзями й рідними, залишається між вами. Це означає, що ми завжди захищатимемо ваші приватні розмови наскрізним шифруванням, тож ні WhatsApp, ні Facebook не зможе їх прочитати. Саме тому ми не зберігаємо дані про те, хто кому пише або дзвонить. Ми також не можемо дізнатися дані про ваше розташування, які ви передаєте, і не ділимося вашими контактами з Facebook», - наголосили у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня месенджер WhatsApp оповістив користувачів, що передаватиме їхні персональні дані компанії Facebook. Користувачі мають погодитись на нову угоду користувача до 8 лютого, інакше WhatsApp просто припинить у них працювати.