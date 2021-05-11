Турецькі безпілотники з українськими двигунами: Гусєв відвідав завод BAYKAR Makina

Україна й Туреччина посилюють співпрацю у військовій сфері, йде робота над конкретними проєктами, зокрема у сфері виробництва БПЛА.

Про це генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв заявив за результатами візиту до Туреччини 10 травня, повідомляє власкор Укрінформу.

«Ми відвідали завод BAYKAR Makina, куди постачаються двигуни «Івченко-прогрес», підприємства, яке є частиною Укроборонпрому. Нині йдеться про поглиблення співпраці, її стратегічний напрям та спільні проєкти в майбутньому. Мова про конкретні проєкти», - сказав Гусєв.

Гендиректор Укроборонпрому наголосив на тому, що перевага безпілотним літальним апаратам нині віддається в усьому світі, й ці технології суттєво змінюють підходи у військовій справі.

«Ми побачили, як двигуни встановлюють на нові види БПЛА… Наші двигуни є сучасними й потужними, процес їхнього удосконалення орієнтуємо на сучасні потреби, зокрема для таких підприємств як BAYKAR Makina, що виробляють БПЛА в т.ч. для ЗС України», - сказав він.

Під час візиту українська делегація, у складі якої - гендиректор Укрспецекспорту Вадим Ноздря та голова фракції "Слуга народу", народний депутат Верховної Ради Давид Арахамія, ознайомилася з виробничими потужностями BAYKAR Makina.

«Побачили, як здійснюється чергове замовлення, як проходять випробувальні польоти, яким чином ми можемо прискорити ці процеси, як можемо вдосконалити сам процес комплектування. Поспілкувалися з власниками заводу, вражені рівнем локалізації, якого вони досягли. Є чому нам навчатися, схожі проєкти маємо реалізувати в Україні», - сказав за результатами візиту Арахамія.

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Українська делегація також зустрілася з керівництвом Агенції оборонних технологій та представниками турецького бізнесу за напрямками: виробництво корветів, гвинтівок, кулеметів, гранатометів, комплектуючих для важких машин.

Як повідомлялося, на початку квітня в Стамбулі відбулося Дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою під головуванням президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана, в ході якого у т.ч. йшлося про поглиблення військового співробітництва між країнами. За результатами засідання було підписано спільну декларацію, в якій окремим пунктом підтвердили подальше посилення співпраці у галузі оборонної промисловості шляхом завершення поточних та розробки нових спільних проєктів.

Фото надані пресслужбою Укроборонпром