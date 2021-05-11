Україна може піти до суду, щоб повернути супутник «Либідь» з Росії

Державне космічне агентство України працює над поверненням супутника «Либідь», який з 2014 року перебуває в Красноярську (Російська Федерація - ред.).

Про це голова Держкосмосу Володимир Тафтай повідомив у коментарі Укрінформу.

«Ми зараз опрацьовуємо інструменти, за допомогою яких можна повернути супутник «Либідь», - сказав очільник відомства.

За його словами, не виключено, що справа вирішуватиметься у суді.

Як повідомляв Укрінформ, «Либідь» — український геостаціонарний телекомунікаційний супутник, запланований до виведення на орбіту. Призначений для формування Національної системи супутникового зв'язку України.

Запуск супутника неодноразово переносився у зв'язку з різними проблемами. Наразі супутник знаходиться на зберіганні на російському підприємстві «Інформаційні супутникові системи» в Красноярську.